Mark Cavendish rijdt zondag in Almeria: "Sta te popelen om te starten"

Mark Cavendish won de wedstrijd 6 jaar geleden en verschijnt er nu opnieuw aan de start. Het wordt voor de Brit zijn eerste wedstrijd in zijn tweede periode bij Deceuninck-Quick Step.

"Zoals elke renner sta ik in deze tijden te popelen om het seizoen te starten", blikt Cavendish vooruit. "We mogen blij zijn dat de koers kan doorgaan en ik kijk er geweldig naar uit het "Wolfpack"-shirt weer aan te trekken. Dat dit gebeurt in een koers waaraan ik vele mooie herinneringen heb, maakt het alleen maar specialer."



"De Clasica de Almeria is voor al onze renners aan de start de eerste afspraak van het jaar", pikt ploegleider Wilfried Peeters in. "Het is een heel mooie koers die meestal op een sprint uitdraait."

"Met Mark Cavendish en Alvaro Hodeg hebben we hiervoor twee mannen. We zullen tijdens de koers beslissen wat we zullen doen. Tim Declercq, Stijn Steels, Jannik Steimle, Florian Sénéchal en Bert Van Lerberghe hebben veel ervaring. We starten met een sterke line-up."