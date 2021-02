Ellen Van Loy gaat crossen combineren met coaching bij nieuwe ploeg

Na 7 jaar verlaat Ellen Van Loy het team van manager Sven Nys om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen bij Vondelmolen-De Ceuster.

"Ik ben blij met mijn transfer en zal me volgend seizoen nog voluit geven in het veld", legt Van Loy uit.

"Ik kijk ook erg uit naar de begeleiding en coaching van de andere rensters. Zo kan ik mijn ervaring delen met de nieuwe lichting veldrijdsters en op een andere manier mooie resultaten behalen."

Vondelmolen-De Ceuster werd pas vorige zomer opgericht. Doel van de ploeg is om de vrouwencross in België een duw in de rug te geven. Onder meer Suzanne Verhoeven, vorig jaar Belgisch kampioene bij de elite zonder contract, maakt deel uit van de selectie.



"België heeft wel degelijk talent, maar door de ontzettend sterke Nederlandse lichting wordt dat vaak vergeten", zegt sportief manager Stijn Van Hout. "Met onze huidige bezetting tonen we dat we werken aan de toekomst van het Belgische vrouwenveldrijden. In die optiek is de komst van Ellen Van Loy een bewuste stap."