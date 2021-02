De cortisonespuit wordt aan banden gelegd: wat betekent het WADA-verbod?

Wat staat er in de huidige wetgeving en wat is er veranderd?

"Vanaf 2022 moet er bij een toepassing een TTN aangevraagd worden - een Toestemming voor Therapeutische Noodzaak (lees: een uitzonderingsattest) - of de betrokken atleet moet wachten tot de cortisone volledig uit het lichaam verdwenen is. Dat duurt toch makkelijk 3 à 4 weken en dan is het gunstige effect natuurlijk weg."

"Systemisch gebruik staat al langer op de verboden lijst: oraal, intramusculair of intraveneus gebruik van cortisone. De aanpassing, die ingaat vanaf 2022, gaat over lokale inspuitingen: injecties in gewrichten, pezen of bijvoorbeeld in je rug."

Waarom was/is het gebruik van cortisone zo populair in de sportwereld?

"Een tweede verklaring vinden we in het belangrijke metabool effect. Cortisone stelt als het ware de klop van de hamer uit. Je zet je eigen eiwitten om in suikers, maar je eet op die manier ook je eigen spieren bij manier van spreken op. Dat is een van de redenen waarom de carrières van duursporters vaak korter zijn, want je berokkent je eigen spieren schade."

"Cortisone werkt eerst en vooral ontstekingswerend. Als een atleet een zware inspanning levert, dan ontstaan er kleine scheurtjes in spieren en pezen. Denk maar aan de stijfheid die we ervaren."

Wordt of werd cortisone bewust misbruikt in de (wieler)sport?

"Er zit ook een logica achter de beslissing is: als je last hebt aan een pees of gewricht, dan rust je en neem je niet deel aan competitie. Sporten met een letsel is nooit een goed plan, dat euvel moet toch genezen. Je haalt er het misbruik op die manier uit en de atleet kan herstellen. Het is een win-winsituatie."

"Zeker en vast. Cortisone heeft zijn waarde bewezen in het verleden en doet dat nu nog, kijk ook naar de behandeling van zware covidpatiënten. Alleen heeft men de praktijk in de sport dikwijls misbruikt voor verkeerde doeleinden."

Bestaat er dan geen grijze zone meer?

"We hebben het over inspuitingen, cortisone via zalfjes, een spray en neus- en oogdruppels zijn wel nog toegelaten. Maar als iemand op zijn dopingformulier schrijft dat hij een zalfje heeft gebruikt, dan kan men weten en meten hoeveel er dan in het lichaam aanwezig mag zijn of is."

"Als de aangetroffen hoeveelheid niet overeenkomt met wat in het lichaam kan worden opgenomen door pakweg een zalfje, dan moet de atleet een uitleg hebben of een TTN. Als die niet van toepassing is, dan ben je positief."

"De grijze zone wordt veel kleiner gemaakt dan vroeger. Ik denk niet dat iemand nog met vuur zal spelen."

"De advocaat van de duivel kan naar inspuitingen met microdosissen cortisone verwijzen, maar heeft dat wel zin? Is de werking dan nog krachtig genoeg om voordelen te geven?"

"Ik meen dat de voordelen dan toch zeer minimaal zijn. Er zijn er altijd die er de kantjes willen aflopen, maar ik denk niet dat het nog veel van toepassing zal zijn."