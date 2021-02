Na Eden Hazard is ook Sergio Ramos weken out door een knieoperatie

Spaanse kranten die Real Madrid op de voet volgen, weten dat de 34-jarige Ramos geopereerd moet worden om het probleem aan zijn knie op te lossen.

Ramos zou 6 à 7 weken aan de kant staan en mist daardoor de Champions League-wedstrijden tegen Atalanta Bergamo en de topper in eigen land tegen leider Atletico Madrid.

Een fikse domper voor Real, dat achteraan al meermaals stond te wankelen dit seizoen, want ook Eden Hazard is een tijd out.

Ramos is misschien wel aan zijn laatste halfjaar bij Real bezig. De clublegende is er einde contract en voorlopig werd geen overeenkomst gevonden met de clubleiding voor een verlengd verblijf.