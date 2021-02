Dokter Rode Duivels: "Vicieuze cirkel van Hazards blessures baart zorgen"

"De aaneenschakeling van blessures bij Eden is wel een beetje problematisch. Hij zit in een vicieuze cirkel die niet gunstig is, in de eerste plaats niet voor hemzelf en zijn club en ook niet voor de nationale ploeg."

"Die blessure op zich hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn", weet Kristof Sas. "Een spierblessure is geen ernstig letsel en geneest na verloop van tijd helemaal."

Eden Hazard stond nog maar net weer op het trainingsveld bij Real Madrid toen hij een nieuwe opdoffer te verwerken kreeg: een spierscheuring in zijn quadriceps zal hem opnieuw enkele weken aan de kant houden. Wat is er toch aan de hand met Hazard?

De aaneenschakeling van blessures is een beetje problematisch. Hij zit in een vicieuze cirkel.

"Situatie duurt wat te lang en gebeurt te veelvuldig"

Waar loopt het mis? "Eden is heel lang zelden geblesseerd geweest en dan blijf je heel voetbalspecifiek trainen en spelen in een bepaald ritme, dat op tijd en stond wel een keer doorbroken wordt door een rustperiode. Maar door die langdurige enkelblessure is hij uit dat ritme gehaald", zegt Sas.

"Tijdens een revalidatie werk je aan bepaalde aspecten van je lichaam, maar verlies je eigenlijk snelheid, explosiviteit en kracht die je nodig hebt voor typische voetbalbewegingen. Nu heeft hij telkens moeite met het heropnemen van die voetbalspecifieke voetbalactiviteiten. Dat leidt tot een vicieuze cirkel van verschillende kleine blessures."

"Ik denk niet dat het een kwestie is van te veel te willen doen, mogelijk wel van te snel te willen doen. Zijn club speelt op dit ogenblik niet optimaal en Eden is in se toch een van de belangrijkste spelers van zijn team. Het zou kunnen dat die factor meespeelt."

"Na een lange periode waarin spieren het niet meer gewoon zijn om zwaar belast te worden, is er altijd ergens een punt waar je meer risico loopt. Daar is het nu wat zoeken naar een evenwicht."

Komt het nog goed voor het EK? "De situatie begint nu toch wat zorgen te baren. Het duurt wat te lang en het gebeurt te veelvuldig. Ik herhaal dat deze blessure op zich niet noodzakelijk een probleem is, maar op een groot kampioenschap heb je ook wel ritme nodig en dat mist Eden momenteel."