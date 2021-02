De Tribune over David Goffin: "Het verhaal matcht niet: je voelt de onzekerheid"

David Goffin had het in zijn persbabbels voor dit seizoen steevast over hoe hij de motivatie en het spelplezier wil terugvinden. "Dat is een van de redenen waarom hij van coach veranderd is", vertelt Sabine Appelmans over de breuk tussen Goffin en Thomas Johansson begin november. "Met Johansson ging het over het technische en tactische aspect, maar Goffin wilde iemand die hem het plezier zou teruggeven. Hij heeft met Germain Gigounon gekozen voor een vriend. Ik vind dat eerlijk gezegd een stapje terug."

"Bij het begin van het seizoen moet je beter willen tennissen en moet je niet het plezier zoeken in het tennis." "Ik begrijp dat dat heel belangrijk is voor hem, maar dat betekent ook dat spelers die elke dag keihard trainen en beter willen tennissen, een voorsprong hebben." "Als hij weer in de top 10 wil geraken, dan moet hij het spelplezier terugvinden en moet hij ook beter tennissen, want zijn niveau is er momenteel gewoon niet."

"Johansson twijfelde aan de motivatie van Goffin en dat moet je niet in de openbaarheid brengen"

David Goffin verloor in de aanloop naar de Australian Open in de kwartfinales in Antalya en in het laatste voorbereidingstoernooi van deze week werd hij in zijn eerste match al gewipt door een 17-jarige Spanjaard (die weliswaar "de nieuwe Rafael Nadal" wordt genoemd). Tenniscommentator Dirk Gerlo: "Goffin zei na die nederlaag dat zijn service niet draaide. Na zijn laatste match in Antwerpen heeft hij 3 maanden gehad om aan zijn opslag te werken. Als die niet draait, dan stel ik me daar ook vragen bij." "Wat zijn ex-coach betreft: ik vond Johansson een zeer innemende en sterke persoonlijkheid. Gedurende 2 jaar heeft hij Goffin naar een hoger niveau gebracht." Waar is het dan foutgelopen? "Johansson heeft openlijk gezegd dat hij twijfelde aan de motivatie van zijn speler." "Dat moet je niet in de openbaarheid brengen en dat heeft hij misschien verkeerd aangepakt. En dan is het ook wel deels de fout van de coach zelf dat hij het probleem niet heeft kunnen oplossen."

"Wordt Goffin psychologisch begeleid?"

Wat steeds terugkeert in het verhaal van Goffin: de nummer 14 van de wereld is mentaal broos. Dat gebrek aan vertrouwen is en blijft een pijnpunt. Dirk Gerlo: "Hij is daar zelf zeer vaag over. Wordt hij psychologisch begeleid? Ik heb het aan mensen gevraagd en zij zeggen: wij denken van wel. Goffin is er zelf niet heel open over." "We zijn wel heel kritisch", vult Sabine Appelmans aan, "zeker als je ziet wat hij bereikt heeft de afgelopen jaren met zijn spel." "Maar hij is 30 en heeft de motivatie niet meer. Dat is niet ideaal, maar ik hoor hem anderzijds zeggen dat hij weer in de top 10 wil geraken." "Je merkt dat dat niet helemaal klopt. Dat verhaal matcht niet. Hij zegt het omdat het moet, weet ik veel. Je hoort de onzekerheid en je proeft de honger niet." "Af en toe wordt hij van de baan geblazen en dat is geen leuk gevoel. Fysiek moet hij topfit zijn. Anders kan hij van bijna iedereen verliezen."

