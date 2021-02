Reisverbod breekt Zwarte Duivels erg zuur op in Rugby Europe Championship

De wedstrijd tussen Roemenië en België is voorzien op 7 februari, maar de Belgische overheid staat gezien de coronacrisis niet toe dat de Zwarte Duivels de verplaatsing maken. Niet-essentiële buitenlandreizen zijn immers verboden en de Belgische rugbyers genieten niet van een profstatuut.

Rugby Europe werd door de Belgische rugbyfederatie op de hoogte gebracht dat de Belgische autoriteiten het de nationale ploeg gezien de huidige COVID-19-situatie niet toelaat om naar Roemenië te reizen, hoewel er momenteel geen beperkingen zijn in Roemenië wat betreft wedstrijden van het Rugby Europe Championship.

In een reactie heeft Rugby Europe laten weten dat de Belgen de wedstrijd met de forfaitscore (28-0) verliezen. Daardoor steken de Roemenen de Zwarte Duivels nog net voorbij in de stand en eindigt België laatste.

Nederland won de Rugby Europe Trophy, het niveau onder het Championship. De barragewedstrijd volgt normaal "voor 7 juni". In de vorige editie eindigden de Belgen als vijfde in deze Six Nations B. Ze vermeden zo het barrageduel.