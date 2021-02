Voltrekt zich tegen Club een nieuw "Mirakel van Brakel"? "We hebben een plan"

Terwijl de spelers van Olsa Brakel (2e Amateur) al maandenlang geen competitiematchen hebben gespeeld door corona, draait de Brugse machine op volle toeren.

Maar net door die competitiestop heeft Brakel tijd genoeg gehad om iets te bedenken. "We hebben een plan", vertelt trainer Fanno Nijst.

"Ik hoop dat Philippe Clement de verkeerde olie in zijn machine doet", grapt Nijst. "Maar we hebben een plan, we moeten ook uitgaan van onze eigen sterkte."