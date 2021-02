Maakt Dirar morgen rentree bij Club? "Hij is fit ondanks half jaar zonder matchen"

"Nabil is fitter dan bepaalde jongens die in het verleden naar Club gekomen zijn, maar wel bij hun team gespeeld hadden. Dat wil wel iets zeggen."

Na meer dan 8 jaar kwam Nabil Dirar afgelopen week thuis bij Club Brugge. De Marokkaanse-Belg speelde tussen 2008 en 2012 in het blauw-zwarte shirt. En Dirar zit al in de bekerselectie van Club voor de match van morgen.

Tegenover zijn 1e periode bij Club is Dirar lichamelijk wat meer uitgezet en het moet niet meer worden dan het nu is. Zijn vetpercentage is nu top.

Philippe Clement speelde zelf ook nog een seizoen aan de zijde van Dirar bij Club. Is de polyvalente Dirar veel veranderd?

"Ik twijfelde of ik nog samen met Nabil heb gespeeld", geeft Clement toe. "Maar ik kreeg een filmpje toegestuurd waaruit blijkt dat we nog samen op het veld gestaan hebben."

"Nabil is hier als jonge gast vertrokken en is nu een gelauwerde prof geworden. Hij is lichamelijk ook wat meer uitgezet en het moet niet meer worden dan het nu is. Zijn vetpercentage is momenteel top."

"Nabil verzorgt zich heel goed en heeft heel veel honger om zich te tonen. Hij zal ons veel ervaring bijbrengen. Bovendien is Nabil polyvalent, hij kan zowel achteraan, vooraan als in het middenveld uit de voeten."