VIDEO: Tapijt op spiegelgladde trap moet schuifpartijen tijdens WK vermijden

Uit verschillende hoeken kwam er gisteren kritiek op de trap in de hippodroom. Door de regen was het harde hout spiegelglad geworden.

Onder meer beloften Ryan Kamp en Thomas Mein schoven onderuit op het obstakel. Sven Nys stuurde aan om een tapijt te timmeren op de trap en daar had de organisatie oren naar.

"Om de negatieve commentaren op de trap waarop gevallen werd te counteren, hebben we er tapijt op gelegd", zegt WK-organisator Rik Debeaussart.

"Er zijn daar gisteren rond de duizend renners gepasseerd en slechts 2 zijn er gevallen. Zdenek Stybar zei me ook dat het volkomen veilig was en dat dat bij cyclocross hoorde."

"Van de UCI kregen we geen enkele opmerking. Ik denk dat het overroepen is, maar we hebben toch tapijt aangebracht op de trap."