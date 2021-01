Armand Marchant pikt ook wereldbekerpunten mee in slalom van Chamonix

Marchant zette een goeie 1e manche neer met een 17e tijd (51"66). In de 2e run met de top 30 kon hij dat niet evenaren: 48"59 was de 23e tijd. Opgeteld 1'40"25 bracht hem dat op de 27e plaats.

Voor de 2e keer dit seizoen pakt hij wereldbekerpunten: 15 in Oostenrijk, vandaag 4.



De zege vandaag ging naar de Noor Henrik Kristoffersen. Na een spannende 2e run (6e) had hij toch nog genoeg over om zijn koppositie na run 1 te behouden. De Zwitsers Ramon Zenhäusern (1'38"09) en Sandro Simonet (1'38"47) mochten mee op het podium. Het was Kristoffersens 2e zege van het seizoen, zijn 23e allround.



Tom Verbeke finishte niet in de 1e run, Sam Maes is geblesseerd aan de kruisbanden en komt dit seizoen niet meer in actie.

Dit was de laatste slalom voor het WK in Cortina d'Ampezzo. De Oostenrijker Marco Schwarz eindigde als 6e, maar blijft de WB-stand in de slalom aanvoeren. De Fransman Alexis Pinturault, zondag pas 8e, staat in de algemene WB-stand ruim aan kop.



De Fransman Clément Noël won gisteren in Chamonix de 1e slalom van het weekend, voor Zenhäusern en Schwarz. Noël eindigde in de 1e run pas als 44e en startte dus niet in de tweede. Marchant en Verbeke konden zich zaterdag niet plaatsen voor de tweede run.