Wawrinka probeert in Australië opnieuw in vorm te raken na coronabesmetting

De 35-jarige drievoudige grandslamwinnaar verklaarde dat hij thuis in Zwitserland in isolatie ging nadat hij positief had getest. "Ik probeer nu opnieuw in vorm te geraken", aldus Wawrinka.

"Rond Kerstmis was ik positief. Ik bleef meer dan tien dagen thuis, al het werk dat ik buiten het seizoen had verricht ging dus verloren. Ik voelde me echt slecht de eerste vijf dagen, de symptomen behoud je. Elke dag ben je meer moe, en dat duurt enkele weken."

Stilaan voelt Wawrinka zich beter, "maar je moet oppassen, want het kan een hevige impact hebben".

Net als alle andere spelers die recent in Australië arriveerden om deel te nemen aan de Australian Open, heeft Wawrinka een quarantaineperiode van 14 dagen achter de rug.

Het eerste grandslamtoernooi van het seizoen begint op 8 februari. De Zwitser won de Australian Open in 2014.