Skicrosser Xander Vercammen: "Een van de gevaarlijkste sporten ter wereld"

Wat Seppe Smits is voor het snowboarden in ons land, dat zou Xander Vercammen wel eens kunnen worden voor skicross. Hij is pas 21 en hij draait momenteel als eerste Belg mee in het wereldbekercircuit . Vercammen behaalde vijf jaar geleden zilver op de jeugdolympiade van Lillehammer. Intussen droomt hij als topsportatleet bij het leger van de Olympische Winterspelen van volgend jaar.

"Ik was altijd een alpineskiër", vertelt Xander Vercammen. "Maar op de jeugdolympiade in Lillehammer 5 jaar geleden besliste de federatie om Sam Maes te sturen." "Ze vonden dat ik ballen heb en daarom stelden ze me voor om skicross te proberen. Ik werd daar onverwacht tweede en was vertrokken."

"Iedereen in de cross heeft wel een hoekje af"

"Skicross geeft mij een kick”, zegt Vercammen. "Alpineskiën is heel technisch, maar gaat niet zo snel, de adrenaline is in skicross veel groter. Je moet natuurlijk ook mentaal sterk zijn, iedereen in de cross heeft wel een hoekje af." Skicross staat bekend als één van de gevaarlijkste sporten. "Dat is inderdaad zo", zegt Vercammen. "Maar daar denk ik niet aan als ik klaar sta voor een wedstrijd. Dat gevaar hoort gewoon bij onze sport. Als je dat niet leuk vindt, dan moet je het gewoon niet doen."

Skicross geeft mij een kick. Alpineskiën is heel technisch, maar gaat niet zo snel, de adrenaline is in skicross veel groter. Xander Vercammen

"Skicross zal als sport echt heel groot worden"

"De parcoursen waar we op skiën worden elk jaar groter en groter, maar ook veiliger", vervolgt Vercammen. "Skicross is nog een jonge sport, het is pas sinds Vancouver olympisch en dus is het nog in volle evolutie." Volgens Vercammen wordt skicross een hele grote sport. "In de nieuwe, jonge generatie waar ik nu bij zit, zit een hele goeie flow." "Ik heb zelf drie jaar geleden een zware blessure gehad na een val”, zegt Vercammen. "Mijn beide longen waren gevuld met bloed, gekneusd. Ik lag een tijd op intensieve verzorging en moest dus helemaal heropbouwen. Maar ik ben daar mentaal heel sterk uit gekomen. Het heeft van mij een slimmere skiër gemaakt."

"In de zomer heb ik een grote stap vooruit gezet"

"Momenteel ben ik 40e op de wereldranglijst, wat voor mij een hele goeie start van het seizoen is”, zegt Vercammen. “Door de hele coronalockdown heb ik in de zomer heel goed fysiek kunnen trainen. Ik heb een grote stap vooruit gezet." "Waar ik wel nog aan kan werken, is aan mijn start. Dat is een heel belangrijk deel in de cross en daar schiet ik soms nog tekort."

Door de hele coronalockdown heb ik in de zomer heel goed fysiek kunnen trainen. Xander Vercammen

"Dat ik in de eerste wedstrijd dit seizoen meteen de top 30 haalde, was heel belangrijk”, zegt hij. "Vanaf dan kom je op tv en krijg je wereldbekerpunten."

"Financieel kan ik het op deze manier geen jaren meer volhouden"

"Door corona heb ik wel wat sponsors verloren dit jaar”, gaat Vercammen voort. "Ik ben topsporter bij het leger, maar momenteel betaal ik heel veel zelf. Dat kan ik niet nog jaren volhouden." "Ik hoop dat met de prestaties ook de sponsors en de inkomsten weer zullen volgen, want skicross is een hele dure sport." Vercammen heeft intussen een crowdfunding opgezet. "Dat loopt een beetje, maar het zou nog beter kunnen."

"Ik piek altijd op de goeie momenten"

Xander Vercammen is 21, de piekleeftijd in skicross is 25. Maar toch wil hij graag volgend jaar al naar de Winterspelen. "Ik piek altijd op de goeie momenten”, zegt Vercammen. "Ik hoop er volgend jaar al van te kunnen proeven." “Voor een kwalificatie moet ik bij de top 32 zitten, op dit moment sta ik 40e. Per land mogen maar 4 atleten gaan. En momenteel staan er 10 Fransen voor mij. Het ziet er dus heel goed uit, maar ik moet natuurlijk wel blijven presteren." Vercammen is dit weekend in Duitsland aan de slag op de wereldbeker in Feldberg. Over enkele weken komt het WK in Zweden eraan. "Daar hoop ik op een plaats in de top 16."