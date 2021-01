Sanne Cant houdt de WK-boot af: "Ik zal wel zien waar het schip strandt"

"Er moet niets"

In 2017 veroverde Cant de nationale driekleur aan de kust. Ze rekende toen af met Laura Verdonschot, die verrassend sterk voor de dag kwam in Oostende. Cant, drievoudig wereldkampioene, heeft dus goede herinneringen aan het WK-parcours.

"Het rondje is anders dan tijdens het BK, maar ik kom hier heel graag", zegt Cant een dag voor de wedstrijd. "Het is volledig ander zand dan in de Kempen, echt schelpenzand zoals ze bij ons zeggen. Het is iets dikker en grover om door te rijden."

Is Cant klaar om de Nederlandse vrouwen het vuur aan de schenen te leggen? "De conditie is goed. Ik heb heel hard gewerkt en ik denk niet dat ik met veel druk naar de start kan gaan. Ik ben voor het eerst in negen jaar tijd geen favoriet om op het podium te staan. "

"De druk is dus een stuk minder. Er moet niets en ik zal wel zien waar het schip strandt."