Sven Nys in FB Live: "WK bij vrouwen kan wel eens spannendste worden"

"Maar het is niet alleen door het zand fietsen, maar ook lopen. Daar is Lucinda zeker niet in het nadeel."

"Betsema fietst heel goed door het zand, maar Brand heeft de laatste weken enorm veel geïnvesteerd om dit te compenseren. In Mol zagen we daar al de vruchten van. Daar heeft ze veel vertrouwen getankt."

"4 tot 6 is haalbaar voor Cant, podium niet meteen"

Sanne Cant werd al 3 keer wereldkampioene en stond nog 3 keer op andere treetjes van het podium. Maar deze keer geeft Sven Nys haar weinig kans.

"Het is haar een heel jaar niet gelukt om zich in die strijd te mengen. Je ziet haar wel beter worden. Alleen heeft ze niet zoveel vermogen als die top 3 om door het zand te rijden en te lopen. 4 tot 6 is wel haalbaar."

"Pas op, je start met 3 topfavorieten, maar vaak valt er dan toch eentje tussenuit, door een valpartij of een lekke band,... Dan zie ik Cant in staat om dat plaatsje in te nemen."