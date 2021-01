Naesen en Van Avermaet testen nieuwe fiets op kletsnatte Roubaix-kasseien

Voor Greg Van Avermeat, Oliver Naesen en Gijs Van Hoecke stonden vandaag materiaaltesten (wielen en tubes) op de kasseistroken van Parijs-Roubaix op het menu.

Het ging over een tocht van 87 kilometer over 9 stroken, onder meer de stenen van Mons-en-Pévèle, Cysoing, Carrefour de l'Arbre en Hem.

"Het regende en dan is het goed om te zien hoe de fiets aanvoelt op de natte kasseien", vertelde Greg Van Avermaet na de tocht. "De test is goed verlopen en dit is goed voor het vertrouwen."

AG2R-Citroën rijdt voortaan op BMC-fietsen. Greg Van Avermaet koerste de voorbije jaren bij CCC op een Giant-fiets, maar beschikt dus weer over zijn grote liefde.