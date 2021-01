Aalst sluit CL volleybal af zonder zege, maar met eervol verlies tegen Kedzierzyn

Net als gisteren tegen Belchatow ging Aalst opnieuw sterk van start en ook deze keer resulteerde dat in winst in de eerste set (21-25). Des te opmerkelijker aangezien Kedzierzyn tot dan toe nog maar 2 sets had laten liggen in 5 matchen.

Maar de Polen waren blijkbaar in hun eer gekrenkt en ze stelden in de volgende 3 sets snel orde op zaken: 25-16, 25-15 en 25-19 was het verdict.

Voor de jonge ploeg van Aalst was de eerste deelname aan de Champions League een harde leerschool, iets waar op voorhand ietwat voor gevreesd werd. Maar het mag dan wel zonder zege de campagne afsluiten, aan een 3-2-nederlaag tegen Fenerbahçe in de allereerste match houdt het dan toch een puntje over.