Wout van Aert doet zondag in Oostende een gooi naar een 4e wereldtitel bij de profs. Van Aert bewaart goeie herinneringen aan het strand van Oostende: in 2017 won hij er het BK - in de regenboogtrui - met overmacht. "Er heeft er eentje kipkap gemaakt van de tegenstand", zegt Michel Wuyts aan de finish. Wisselt Van Aert zondag zijn BK-trui in voor een nieuw regenboogshirt?