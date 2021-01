Pro League beslist niet over formats: "Wel geen corona-uitstel meer in play-offs"

De Pro League, de vereniging van profclubs, kwam vandaag bij mekaar om over de competitieformules te praten, zowel in 1A als 1B.

Om uit de impasse van de competitiestop te geraken werd vorig jaar van 16 naar 18 teams gegaan. Aanvankelijk was de bedoeling om dat 2 seizoenen te laten duren. Het voorstel ligt nu op tafel om 1 seizoen later dan voorzien, pas in 2023-2024, terug te keren van 18 naar 16 teams, om onder meer tegemoet te komen aan de financiële impact van de coronacrisis.



Het dossier van het format van 1A is gelinkt aan dat van de eventuele integratie van belofteteams in 1B en in de hoogste reeksen van het amateurvoetbal. Dit seizoen spelen de beloften van Club in 1B, maar andere clubs willen ook die kans krijgen.

Voor de 2 voorstellen is er nog te weinig draagvlak, daarom is er niet over gestemd, maar zijn ze verdaagd naar de volgende algemene vergadering begin maart. "Het management zal tegen dan oplossingen proberen te vinden", stelt CEO Pierre François. "We zullen daarbij ook in overleg gaan met de bond en de amateurvleugels."

"Technisch zijn de 2 voorstellen misschien niet onverenigbaar", stelt François, "maar ze zijn het alvast politiek. We hebben voor beide voorstellen een 2/3e meerderheid nodig. En de vrees is dat we dat nu niet hebben." Sommige clubs zouden hun steun voor het ene laten afhangen voor de beslissing in het andere. (lees voort)