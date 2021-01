Stephen Curry springt over Reggie Miller naar de 2e plaats op de driepuntranglijst

Curry, nog altijd maar 32, is één van de beste schutters aller tijden in de NBA. In 12 seizoenen bij Golden State maakte 3-voudige NBA-kampioen ondertussen al 2.562 driepunters in amper 715 wedstrijden. Daarmee staat hij sinds vannacht tweede staat op de all time ranking.

Enkel Ray Allen doet nog beter met 2.973 stuks (in. Als alles goed gaat voor Curry, die toch wat blessuregevoeliger is dan vroeger, gaat hij in de loop van volgend seizoen Allen voorbij om alleen recordhouder te worden.

Het is zelfs realistisch om te denken dat Curry de eerste speler ooit zal worden met meer dan 3.000 gemaakte driepunters in het reguliere seizoen. "Records zijn er om gebroken te worden", zei Curry na de nederlaag tegen Utah (127-108).

"Ik heb er tijdens de wedstrijd van proberen te genieten want ik keek vroeger echt op naar Reggie Miller. Het is een heel speciaal gevoel."