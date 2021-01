Minister Ben Weyts: "We willen WK organiseren, maar het moet veilig zijn"

Een heel veldritseizoen bereiden Wout van Aert en Mathieu van der Poel zich voor op het WK veldrijden in Oostende en nu komt dat WK in het gedrang door een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant in gaststad Oostende.

Minister van Sport Ben Weyts wil niet aan doemdenken doen. "We hebben heel veel moeite gedaan om de WK-organisatie te verwerven. Ook vervolgens in alle aanpassingen conform de veiligheidsmaatregelen zoals het beperken van publiek."

"We hebben al veel onderhandeld met de UCI en ik heb nauw contact met de burgemeester van Oostende (Bart Tommelein). We willen allebei het WK organiseren, alleen moet dat veilig kunnen. De komende dagen zullen cruciaal zijn."

Hoe schat de minister het nu in? "Het zal een beetje afhangen van de situatie in Oostende en meer bepaald de gevolgen van die Zuid-Afrikaanse variant. Daarover krijgen we de komende dagen cijfermateriaal en op grond daarvan zullen we samen met de virologen beslissen."