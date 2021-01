Marcel Kittel over zoekende Dumoulin: "Ik weet hoe het voelt"

"Natuurlijk is het triestig om te zien dat Tom nu een pauze inlast. Maar hij blijft trouw aan zichzelf door de tijd te nemen die hij nodig heeft om uit te zoeken wie hij is en wat hij wil."

Marcel Kittel kondigde 2 jaar geleden ook een tijdelijke stop aan als wielrenner. Dat resulteerde enkele maanden later uiteindelijk in het einde van de carrière van de Duitse spurtbom.

"Uit eigen ervaring weet ik hoe het voelt en hoe moeilijk het is als je twijfelt over wat je aan het doen bent en je verder wil kijken dan je huidige leven en identiteit. Ik hoop dat Tom daar snel antwoorden op vindt."

"Tot die tijd wens ik Tom dezelfde kracht toe die hij op de fiets had. Die kracht wens ik iedereen toe die in dezelfde situatie zit en meer over zijn of haar eigen identiteit probeert te weten te komen."

"Ik weet dat het een grote reis is met een onzekere bestemming. Maar het is ook een heel belangrijke levensles als je je innerlijke kompas terug gevonden hebt en je je toekomstige richting inslaat."