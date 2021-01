Vandaag strijden de Poolse veldrijders voor de medailles op hun nationaal kampioenschap. Ze trekken maar beter hun modderlaarzen aan, want de regen heeft het parcours in Włoszakowice (in het westen van Polen) omgetoverd in een heuse modderpoel. Marek Konwa is de titelverdediger bij de mannen, Zuzanna Krzystala is dat bij de vrouwen.