Elfde plaats in Königssee is opsteker voor de Belgian Bullets

De Belgian Bullets zijn dit seizoen een beetje op zoek naar het juiste ritme en dat hadden An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts in de eerste run in Königssee nog niet gevonden, ze gleden daarin naar de 13e tijd.

Maar onze landgenotes hadden het beste bewaard voor de tweede run in hun nieuwe slee. Bijna foutloos gleden Vannieuwenhuyse en Aerts naar beneden en dat resulteerde in de 8e tijd in run 2. Zo boekten ze nog 2 plaatsen winst en eindigden als 11e.

Dat is een evenaring van hun beste resultaat tot nu toe in de Wereldbeker. Eind december eindigden de Belgen ook al als 11e in Innsbruck, maar toen waren de Canadese en Amerikaanse vrouwen nog niet van de partij.

De overwinning in Königssee ging naar de Duitse tandem Kim Kalicki/Ann-Christin Strack. Zij waren sneller dan hun landgenotes Stephanie Schneider en Tamara Seer en de Amerikaanse bob van Elana Meyers Taylor en Sylvia Hoffman.