Beat Feuz wint voor 2e keer in 3 dagen skiklassieker in Kitzbühel

Met 145 km/u de Streif af

De Streifpiste in Kitzbühel staat bekend als de moeilijkste afdaling ter wereld. De voorbije 5 jaar was Beat Feuz al 4 keer op de 2e plaats geëindigd. Nu won hij de skiklassieker 2 keer in 3 dagen.

"Een ontzettend mooi en goe gevoel", reageerde de 33-jarige Zwitser met de glimlach.

Feuz maakte vooral het verschil in het onderste gedeelte van de Streif. De Fransman Johan Clarey, die stevig gevallen was tijdens de training, strandde op 17 honderdsten. Allebei haalden ze een topsnelheid van 145 km/u!

Met zijn 40 lentes schreef Clarey ook een stukje geschiedenis in de Wereldbeker alpineskiën. Niemand was ooit ouder op het podium. "Een zege had nog beter geweest, maar ik eindig hier toch als eerste achter de beste afdaler van de voorbije 5 jaar", reageerde hij.

In tegenstelling tot vrijdag bleven de meeste deelnemers recht op de Streif. De organisatie had de laatste sprong minder hoog gemaakt.

Op 6 februari staat in het Duitse skistation Garmisch-Partenkirchen de laatste Wereldbekerafdaling van het seizoen op het programma. Daarna maken de skiërs zich stilaan op voor het wereldkampioenschap in Cortina d'Ampezzo (Ita).