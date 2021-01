An Vannieuwenhuyse eindigt als laatste in WB monobob in Königssee

Humphries won beide reeksen en haalde het in een opgetelde chrono van 1'46"75 met 62 honderdsten voor haar landgenote Elana Meyers Taylor. De Duitse Stephanie Schneider (+0"75) werd derde.

Vannieuwenhuyse klokte in haar twee runs 54"48 en 54"69, goed voor een totaal van 1'49"17. Ze bleef daarmee 2"42 boven de tijd van Humphries. Vorige week werd de 29-jarige Vannieuwenhuyse bij haar eerste optreden in de monobob veertiende in het Zwitserse Sankt Moritz.

Zondag komt Vannieuwenhuyse in Königssee in actie in de Wereldbekermanche bobslee, met remster Sara Aerts aan haar zijde in een tweemansbob.