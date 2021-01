Kan Cercle Brugge het tij nog keren? "Ze moeten gewoon eens beloond worden"

Na de midweekspeeldag is de rode lantaarn in handen van Cercle Brugge. De vereniging is helemaal weggezakt na 4 op 39, maar toch lijkt de stoel van trainer Paul Clement geenszins te wankelen. Radioreporter Johan De Caluwé over de malaise bij groen-zwart: "Het kent de typische pech van een ploeg die onderaan staat."

"Het is een samenloop van omstandigheden", vertelt Johan De Caluwé, verslaggever bij Radio 1, als we hem polsen naar de vrije val van Cercle Brugge. Cercle begon onder Paul Clement nog wel vrij degelijk aan het seizoen, maar van die positieve spiraal is niets meer te merken. "Cercle ondervindt de typische pech die je ervaart als je onderaan staat." "Dame Fortuna laat hen in de steek. Ze liggen nooit onder in het spel, ze hebben dikwijls meer balbezit, maar nu eens vliegt een bal tegen de lat (tegen Standard), dan tegen de paal (tegen Beerschot) en foutjes in de defensie worden meteen afgestraft. Ze hebben met Thomas Didillon ook geen doelman die punten pakt op de echt belangrijke momenten." "Ze verdienen meer punten als je kijkt naar hun spelniveau. Dan spreek je toch gemakkelijk over 6 à 7 punten en dan sta je niet meer op de laatste plaats."

Dame Fortuna laat Cercle Brugge toch wat in de steek. Johan De Caluwé

"Bij Monaco vinden ze Clement nog altijd de juiste trainer"

Cercle Brugge zit in de portefeuille van AS Monaco. "Zij hebben voor een buitenlandse staf gekozen. Dany Verlinden is de enige Vlaming in de staf en is dus de enige die de Belgische competitie kent." "Paul Clement en zijn assistenten zullen wel goeie coaches zijn, maar ze kennen onze competitie niet. De TD is dan weer een 28-jarige Mexicaan. Wat weet hij van het Belgische voetbal?" "De Brugse mensen van Cercle hebben ook geen inspraak in het samenstellen van de staf en de kern. Dat gebeurt allemaal door Monaco. Voorzitter Vincent Goemaere heeft volgens mij niet echt de macht om in te grijpen. Alles gebeurt boven zijn hoofd." 4 op 39, dat overleeft normaal toch geen enkele coach? "Klopt, maar bij Monaco vinden ze hem nog altijd de ideale trainer. Er zou ook geen ruis op de relatie zitten met de spelersgroep. De chemie zou er nog zijn."

Naar verluidt staat Cercle het minste aantal uren op het trainingsveld van alle eersteklassers. Ze krijgen veel goals binnen in het laatste kwartier. Johan De Caluwé

Hoe gaat de achterban dan om met deze gang van zaken? "Zij zien hoe spelers van Monaco moeten spelen en hoe jeugdproducten zoals Thibo Somers nauwelijks in actie komen." "Op de sociale media laten zij zich horen. Ze begrijpen niet dat de trainer aanblijft na 4 op 39 en ze zijn het niet altijd eens met de selectiepolitiek en tactische ingrepen. Zo speelt Clement met twee zeer aanvallende vleugelverdedigers, terwijl de defensieve organisatie beter moet." Ook over de trainingsarbeid valt wel iets te zeggen. "Naar verluidt staat Cercle het minste aantal uren op het trainingsveld van alle eersteklassers. Ze krijgen veel goals binnen in het laatste kwartier, ook woensdag tegen Antwerp. Dat heeft daar misschien wel mee te maken."

Trainer Paul Clement.

"Het grote voordeel is dat alles nog speelbaar is"

Lockdownfeestjes, Kylian Hazard die niet meer in de plannen past: de negatieve tendens houdt aan. Komt het nog wel goed met Cercle Brugge? Johan De Caluwé: "Ze moeten gewoon eens beloond worden voor het goeie spel." "Het grote voordeel is dat onderaan alles nog speelbaar is, maar Cercle moet een reeksje neerzetten zoals ook KV Mechelen, STVV en Zulte Waregem hebben gedaan. Dan ben je onderaan weg." "Ze hebben ook een jonge ploeg met een middenveld dat niet in evenwicht is. Hannes Van der Bruggen is nu aangetrokken. Ik denk dat ze ook bij Monaco beseffen dat een Belg met ervaring nodig is." "Ze weten dat er iets moet gebeuren. Het voetbal is mooi, maar ze pakken geen punten. Met één zege kan je vertrokken zijn. Dat moet hen nog altijd moed geven."