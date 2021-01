Familie van Abdelhak Nouri spant arbitragezaak aan tegen Ajax

Abdelhak Nouri was enkele jaren geleden een veelbelovende voetballer bij Ajax, op de drempel van de grote doorbraak. Maar tijdens een oefenpot in Oostenrijk in de zomer van 2017 sloeg het noodlot toe. Nouri zakte in elkaar en werd op het veld gereanimeerd.

De dan 20-jarige Nouri overleefde het, maar liep ernstige en permanente hersenschade op. Hij zal voor de rest van zijn leven verzorging nodig hebben.

Ajax heeft in het verleden al toegegeven dat de hulpverlening tekortschoot, maar onderhandelingen over een schadevergoeding aan de familie liepen steevast spaak. De familie heeft nu bij de Nederlandse voetbalbond KNVB een arbitragezaak aangespannen tegen Ajax.

"De tekortkomingen hebben tot gevolg dat Abdelhak permanent afhankelijk is van de zorg van anderen en dat hij niet heeft kunnen laten zien hoe zijn veelbelovende loopbaan als voetballer zich zou hebben ontwikkeld", zeggen zijn advocaten Lucas Hogeling en John Beer bij de NOS.