Genk ziet af van juridische stappen na sneeuwmatch: "Maar debat is geopend"

De matchen van afgelopen zaterdag werden geteisterd door de sneeuw. Genk vond het niet kunnen dat er onder die omstandigheden toch gevoetbald werd en diende, net als Kortrijk, een klacht in achteraf.

Maar op de vergadering van de Pro League kregen de 2 clubs al de wind van voren en het Referee Department liet ook weten dat de scheidsrechters zich aan alle richtlijnen hadden gehouden. Enkele dagen later is Genk dan toch tot inkeer gekomen.

"De bestaande regelgeving laat geen ruimte. Daarom hebben we beslist om de zaak niet op de spits te drijven", laat de club in een persbericht weten.

"Inhoudelijk blijven we bij ons standpunt dat deze wedstrijd in de gegeven omstandigheden niet gespeeld had mogen worden. Gelukkig waren er geen zware blessures."

"Maar als deze situatie zich in de toekomst herhaalt, zal de club ter plaatse bekijken of de kwaliteit van het voetbal ernstig beïnvloed wordt en de veiligheid van de spelers in gevaar is, en desnoods beslissen om niet te spelen."

De Pro League zou ook de regelgeving en de licentievoorwaarden (met bijvoorbeeld een verplichte veldverwarming) onder de loep nemen.