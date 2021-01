Bondscoach over WK-parcours: "Zeezand is erg lastig en maakt het loodzwaar"

Volgende week gaat Sporza het parcours in Oostende zelf uitgebreid verkennen en dan lees je er op je favoriete sportsite alles over. Maar Sven Vanthourenhout ploegde nu al eens over de omloop en de bondscoach stelde vast dat het parcours minder technisch wordt dan aangenomen.

"Eigenlijk valt het parcours uiteen in 2 delen. Het stuk op de hippodroom ligt er heel mooi bij en is dan ook supersnel. Of het nu veel zal regenen of niet, dat zal er niet veel meer aan veranderen."

"Het zijn allemaal ruime bochten, wat het niet supertechnisch maakt. Via de brug gaan we dan naar het tweede deel van het parcours op het strand. De snelheid gaat er hier volledig uit. Plots is het op de power te doen."

"De passage op het strand wordt zeer moeilijk, vooral voor de mannen op zondag. Vlak voor de start staat de zee immers op haar hoogste punt, waardoor de renners niet meer op de verharde stukken kunnen rijden. Dat zal pas in de 2e helft van de koers kunnen, als de zee wegtrekt."

"In de Kempen ligt er ook zand en veel crossers bereiden zich daar voor. Maar dit zeezand is totaal anders, veel vervelender. Tijdens de cross in Mol zag je verschillende sporen in het zand, hier heb je er hoogstens één. Als je daar niet in geraakt, kun je onmogelijk nog doorploegen en moet je lopen. Dat maakt het heel zwaar."