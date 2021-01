Amaury Capiot is nieuw bij Arkéa-Samsic: "Nairo Quintana? Nog niet gezien"

"Na 6 jaar Sport Vlaanderen-Baloise ben ik tevreden om ergens anders te rijden", legt Amaury Capiot uit vanuit Spanje. "Deze ploeg gelooft in mij en ik kan me hier verder ontplooien."

Bij Arkéa-Samsic zijn Nairo Quintana en Warren Barguil de kopmannen. "Quintana is niet mee op stage en ik denk niet dat ik hem veel zal zien. Ik denk niet dat ik veel contact met hem zal hebben."

"Barguil zal meedoen aan een paar Vlaamse koersen. Hij weet dat hij een van de betere renners in deze ploeg is, maar hij is vriendelijk."

De Vlaamse koersen, daar moet ook Capiot scoren. "Daar wil de ploeg veel punten halen voor de Europe Tour. Ik hoop vooral voor die koersen een beter programma te krijgen, zodat ik in Vlaanderen met wat meer overschot kan rijden."

"De ploeg heeft punten nodig en ik heb er vorig jaar veel gescoord. Ze hopen dat ik dat nu opnieuw doe."

"Of ik dan ook een grote ronde zal rijden? De ploeg is zo goed als zeker van de Tour en hoopt op de Giro, maar er is mij niets beloofd. Ik hoop er wel op, want als renner kun je teren op een grote ronde in je benen."