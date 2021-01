Tennisser die quarantaine vergeleek met "gevangenis met wifi" excuseert zich

Roberto Bautista Agut werd door de overheid in Melbourne gedwongen om in quarantaine te gaan. Samen met 70 andere tennisspelers werd Bautista in een verstrenge quarantaine geplaatst omdat er op hun vlucht positieve coronagevallen zaten.

De tenissers mogen voor 14 dagen hun hotelkamer niet uit. Ze kunnen dus gedurende twee weken niet buiten trainen. Bautista vergeleek de quarantaine in het hotel met "een gevangenis met wifi". "Deze mensen hebben geen idee hoe het is om te trainen op tennisvelden, dit is een regelrechte ramp."