Wilco Kelderman na aanrijding: "Gezien de omstandigheden gaat het goed"

Pech is (min of meer) de rode draad in de carrière van Wilco Kelderman. De 29-jarige Nederlander maakte op 1 januari de overstap van Sunweb naar Bora-Hansgrohe, maar de nummer 3 van de Giro is het grootste slachtoffer van een aanrijding op stage afgelopen zaterdag. Hij ligt even in de lappenmand.