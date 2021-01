Houdt corona nieuwe fietstrends tegen? "Ja, maar de gravelbike is in opmars"

Niks nieuws onder de zon door coronavertragingen

"De opmars van de gravelbike is wel zichtbaar. De crossfiets verdwijnt naar het achterplan, omdat die fiets heel specifiek is voor mannen die competitie rijden. Maar ook de beginnerskoersfiets en -mountainbike zijn momenteel heel gegeerd."

Ook in de fietsenwinkel van Niels Albert is het wachten op nieuwigheden, maar hij ziet wel een andere trend: "Wij verkopen héél véél basisfietsen. Dat zijn voor ons fietsen van om en bij de 1.500 euro."

Elektrische fietsen boomen dankzij leasing

Wat vooral opvalt, is de enorme vlucht die de elektrische fietsen en speedpedelecs gemaakt hebben. "Dat is in 2014 begonnen en intussen werken we al samen met 6 leasingmaatschappijen", zegt Niels Albert.

Ook Günther Schollaert, eigenaar van een kleinere fietswinkel, is snel in het succesvolle leasingverhaal gestapt. "Leasing zien we vooral bij pedelecs omdat die vaak gebruikt worden voor woon-werkverkeer. Door de lockdown heeft het wel even stil gelegen omdat meer mensen van thuis moesten werken."

Het enige segment waar er momenteel geen groei is, zijn de elektrische koersfietsen. Maar daar wordt volgens Ludo Dierckxsens aan gewerkt.

"Voorlopig zijn ze nog te traag, want er is een snelheidslimiet van 25 km/u. Wil je sneller, dan heb je een speciale helm, nummerplaat en verzekering nodig."

"Er is ook een verschil tussen Europa en de Verenigde Staten, want in de VS mag je 32 km/u rijden. Men is bezig om daar iets aan te doen zodat het hier ook zou kunnen. Dan kan je al een koersfiets samenstellen die ongeveer 12 kg weegt en toch 32 km/u rijdt. Dat is genoeg om in groep te fietsen."