Hernan Losada verlaat Beerschot voor de MLS: "De cirkel is rond"

Met het vertrek van Losada zijn we in de Jupiler Pro League al toe aan de 11e trainerswissel van het seizoen.

Nu trekt hij naar DC United, een club uit Washington D.C. die aantreedt in de MLS. De bekendste ex-speler is ongetwijfeld Wayne Rooney. Losada heeft er zijn handtekening gezet voor drie seizoenen.

De 38-jarige Argentijn was ook sterk verbonden met Beerschot. Na zijn derde passage als speler werd hij er in 2018 assistent en trainer van de beloften om er eind 2019 de rol van hoofdcoach op zich te nemen.

Losada bracht Beerschot vandaag op de hoogte van zijn overstap en dat zal slikken geweest zijn voor de club. De trainer dwong vorig jaar de promotie af met Beerschot, zette in 1A meteen puike prestaties neer en werd recent nog 2e in de verkiezing van Trainer van het Jaar.

Losada: "Zo'n kans komt niet elke dag"

"Ik stap niet graag halverwege uit iets, maar het is een nieuwe uitdaging. De MLS is een droom voor veel coaches. Zo'n kans komt niet elke dag."

"Ik heb hier alles gegeven. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om deze club weer in 1A te brengen. Nu komt deze mogelijkheid. Door de kalender in de VS moet het nu gebeuren. Als ik mocht kiezen, dan was het op het einde van het seizoen geweest."

"Afscheid nemen is altijd pijnlijk", gaf Hernan Losada zijn vertrek na de match tegen Club Brugge dan toch toe bij Eleven Sports. "Zeker bij Beerschot, maar voor mij persoonlijk is de cirkel rond."

Voorzitter: "Niet over geld gesproken: zijn beslissing was resoluut"

"We zijn enkele dagen geleden op de hoogte gebracht van zijn intentie om de club te verlaten", begon voorzitter Francis Vrancken zijn uitleg.

"Er moet natuurlijk een overeenkomst zijn met zijn nieuwe club en dat heeft even geduurd. Hij heeft de keuze gemaakt. Hernan heeft veel betekend voor deze club, als coach en als speler."

"Hij heeft me toevertrouwd dat het een moeilijke beslissing was. We zijn ontgoocheld, want we waren graag met hem doorgegaan. Maar dit geeft ook nieuwe kansen aan andere mensen."

"Ik ben ervan overtuigd dat Hernan in de VS succesvol zal zijn", vertelde de preses, die Losada niet heeft proberen tegen te houden. "We hebben niet over geld gesproken. Zijn beslissing was resoluut."

"Ik ga ervan uit dat hij zich financieel zal verbeteren. Sportief, dat zullen we nog zien. Er zijn hier intussen al berichten binnengekomen van potentiële opvolgers, maar dat bekijken we rustig. Onze huidige technische staf heeft veel kwaliteiten."