Renners van Bora-Hansgrohe aangereden op stage, hersenschudding bij Kelderman

Het nieuws over de aanrijding op stage in Italië werd aan onze redactie bevestigd.

Renner Ide Schelling (22) gaf op sociale media een update. "Onze stage is op een vervelende manier geëindigd", schrijft hij.

"Er was een zware crash met een auto in mijn trainingsgroep. Alle renners zijn gevallen."

"Ik heb een bewaarengel, want ik was een van de renners die beslist hadden om niet voor een extra halfuurtje te gaan."

"Ik hoop dat iedereen in orde is. Ik weet zelf nog niet veel meer", liet de 22-jarige Nederlandse klimmer in de vooravond weten.