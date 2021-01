Dennis Praet staat niet 2 maar 3 maanden aan de kant met hamstringletsel

Praet blesseerde zich vorig weekend in de FA Cup. Dinsdag maakte de nummer 4 in Engeland gewag van een onbeschikbaarheid van 2 maanden met een scheur in zijn hamstrings.

Het verdict was evenwel zwaarder: door een probleem met een hamstringpees wordt gerekend met 3 maanden afwezigheid. Praet liep zijn blessure laat in de match tegen Stoke City (0-4) op. Rodgers: "Het was een vervelend moment. De bal schoot omhoog en hij overstrekte zich. De pees in zijn hamstring is geraakt. We denken dat hij tot 3 maanden out kan zijn, wat een grote klap is voor ons."

"We willen hem nu zo goed mogelijk laten revalideren. Hij zal een hele tijd buiten strijd zijn, dat is geen goede zaak voor ons." Leicester doet immers volop mee aan de top van de Engelse competitie.

Na Axel Witsel (achillespeesscheur) is Praet de 2e Rode Duivel die lang uitvalt. Bij Witsel worden grote vraagtekens achter het EK gezet, Praet heeft nog een ruime marge.