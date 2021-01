Club Brugge breidt esports-team uit: "Vanaf nu ook CounterStrike"

Club Brugge heeft er een nieuwe ploeg bij. Deze keer is dat geen team voor beloften of vrouwen, maar eentje dat CounterStrike speelt, een populair schietspel binnen esports.

"Onder het eClub Brugge-label hebben we al een esporter die FIFA speelt", zegt Kirsten Willem. "Dat gaan we nu uitbreiden met een team dat zich richt op het schietspel CounterStrike (CS:GO)." Het team wordt op dit moment nog samengesteld. Het CounterStrike-team gaat in februari van start in de betFirst Elite Series, een competitie die in ons land een community heeft van meer dan 450.000 CS:GO-spelers. Maar bij de club denken ze ook al verder.

"CS:GO is gewoon een van de grotere esports in België, dat is de reden om daarmee te beginnen. Het is zeker de bedoeling om hier later nog titels zoals League Of Legends aan toe te voegen."



Meer dan alleen maar een voetbalploeg

Het mag duidelijk zijn dat het bij Club Brugge niet uitsluitend nog rond het eerste elftal draait. Kirsten Willem: "eClubBrugge is een deel van ons media- en entertainment merk. We maken onder anderen ook media voor Club NXT en Club YLA."

"Er zijn veel jongere fans die in de gamingwereld zitten. Daarnaast zijn er ook veel gamers die nog geen fan zijn van Club Brugge. Het helpt ons om ons bereik te vergroten. Club is meer dan een voetbalploeg alleen, het is een mediamerk." "Corona heeft aangetoond dat op momenten dat er geen voetbal was, er toch aandacht was voor de club. Onze foto's, filmpjes en artikels werden nog atijd gelezen en bekeken. Ook al lag de competitie stil. Onze community blijft hunkeren naar inhoud over Club Brugge in het algemeen."

