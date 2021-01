Polsblessure hindert Alaphilippe nog, Cavendish glundert: "Ik ben zo trots"

Julian Alaphilippe (28) mag een jaartje rondfietsen als wereldkampioen. De Fransman van Deceuninck-Quick Step is nog niet volledig opgelapt van zijn val in de Ronde van Vlaanderen, heeft nu ook een eigendom in ons land en vreest de vloek van de regenboogtrui niet. Mark Cavendish (35) is dan weer als een kind zo blij dat hij opnieuw bij de stal van Patrick Lefevere koerst.

Het seizoen van Julian Alaphilippe eindigde in oktober abrupt met een val in de Ronde van Vlaanderen. De Fransman brak bij die crash enkele beentjes in zijn hand. "Het gaat veel beter met mijn blessure in vergelijking met de vorige ploegstage in december", verklapte hij op het persmoment van zijn team. "Het is nog niet perfect en ik revalideer nog, want ik kan bijvoorbeeld niet sprinten. Ik hoop dat alles in orde komt voor de kasseikoersen." Alaphilippe opent zijn seizoen in de Ronde van de Provence, rijdt meer dan waarschijnlijk de Omloop Het Nieuwsblad en wacht voorlopig het parcours van Tirreno-Adriatico af voor hij zijn route richting de Ronde van Vlaanderen en de klimklassiekers uitstippelt. "Ik houd geen slechte herinneringen over aan de Ronde, of toch niet buiten die valpartij. Ik was er klaar voor en ik ben nog meer gemotiveerd om terug te keren, nu hopelijk zonder crash."

De val van Alaphilippe in de Ronde van Vlaanderen:

"Einde contract? Ik ben niet bezig met mijn toekomst"

Na het voorjaar volgen nog de Tour, de Spelen en het WK, een stevig lijstje. "Of ik als wereldkampioen meer druk voel? Neen." "Ik wil gewoon blijven presteren zoals de voorbije jaren. Misschien zelfs nog iets meer, maar ik mag vooral niet vergeten om te genieten. Een jaar vliegt namelijk voorbij." De vloek van de regenboogtrui, bestaat die vrees na zijn frats in de sprint van Luik-Bastenaken-Luik en zijn val in Vlaanderens Mooiste? "Neen", was het duidelijke antwoord van Alaphilippe, die ons bevestigde dat hij een appartement gekocht heeft in Vlaanderen. "Ja, maar dat is gewoon een investering. Ik ben er nog niet te veel geweest, hoor", vertelde de wereldkampioen, van wie het contract bij Deceuninck-Quick Step eind dit jaar afloopt. "Met mijn toekomst ben ik nog niet bezig. Ik focus me op de start van het seizoen en op wat ik in die koersen moet doen. Ik zal de juiste beslissing nemen als het moment om dat te doen daar is."

Cavendish: "Renners zijn veranderd, ploeg is nog zoals ik me herinnerde"

Met Josef Cerny en Mark Cavendish telt Deceuninck-Quick Step amper twee nieuwkomers. De Britse (voormalige?) spurtbom keert terug naar de ploeg waar hij vele koersen won. Cavendish: "Ik heb mijn beste jaren bij deze ploeg gehad. De renners zijn veranderd, maar het team is nog zoals ik me herinnerde. Het is een familie die koers ademt. Daarom voelt deze ploeg zo speciaal aan." "Ik ben blij dat mijn band met Patrick Lefevere na mijn vertrek in 2015 intact is gebleven. Je kunt je niet inbeelden hoe trots ik ben om dit shirt weer te mogen aantrekken. Er was maar één ploeg waar ik voor wilde rijden." Cavendish kreeg een contract voor één jaar. Wat zegt dat over zijn toekomst? "Wielrennen is mijn leven en dat zal het altijd zijn. Ik wil blijven genieten en ik ben dankbaar dat ik dat bij dit team kan doen." "Ook al win ik niet, ik kan deze ploeg nog iets bijbrengen. Ik heb hier mijn meest gelukkige momenten beleefd. Het is een droom, of dit nu voor 1 maand of 10 jaar is."

