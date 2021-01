Nog geen beslissing over amateurvoetbal: "Blanco seizoen dreigt"

"Op 25 januari komen we opnieuw samen. Als er dan geen versoepelingen uit de bus komen, zullen we niet anders kunnen dan alles af te zeggen." Vandaag geldt door het coronavirus een verbod op georganiseerd sporten behalve voor kinderen tot 13 jaar. Voor personen boven 13 jaar zijn trainingen met maximum 4 personen toegestaan.

Sneller dan verwacht was de vergadering afgelopen. Er werd nog geen beslissing genomen over het al dan niet vervolgen van de competitie. "We wachten het Overlegcomité van 22 januari af", zegt Marc Van Craen, voorzitter Voetbal Vlaanderen.

Vertegenwoordigers van de Belgische voetbalbond, Voetbal Vlaanderen en zijn Franstalige tegenhanger, de Pro League en de politiek bogen zich vandaag over het vraagstuk wat te doen met de competitie: stopzetten of niet? Sinds half oktober en de tweede coronagolf wordt er niet meer gevoetbald.

We wachten het Overlegcomité van 22 januari af. Als er dan geen versoepelingen zijn, zullen we niet anders kunnen dan alles af te zeggen.

Blanco seizoen betekent geen stijgers of degradanten

In december 2020 had de crisiscel nog beslist de seniorencompetities te laten hernemen vanaf 14 februari. Enkel de heenrondes zouden afgewerkt worden, tenminste als er vanaf 16 januari opnieuw in groep zou getraind kunnen worden.

Er kwamen vorige week echter geen versoepelingen en dus moet het hernemen van de collectieve trainingen uitgesteld worden.

Vorige maand werd ook beslist dat de jeugd vanaf 6 februari opnieuw wedstrijden zou kunnen spelen, maar ook dat lijkt onhaalbaar.

Voorafgaand aan het seizoen 2020-2021 was rekening houdend met een nieuwe coronagolf een overgangsregel goedgekeurd, die voorzag dat een half afgewerkt seizoen bindend is. De eindrangschikking zou dan ook de normale gevolgen hebben: het aanduiden van een kampioen, stijgers en dalers.

Mocht er nu toch een kruis gemaakt worden over het seizoen heeft dat geen sportieve gevolgen. In dat geval zijn er geen stijgers of degradanten.

In het jeugdvoetbal (spelers tot 17 jaar) mogen sinds eind oktober door de coronapandemie geen wedstrijden meer afgewerkt worden. Twee weken eerder hadden de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF ook de seniorencompetities tijdelijk stopgezet.