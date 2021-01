Hoe spreek je Lior Refaelov correct uit? "Heel kort, bijna losse lettergrepen"

Taaladviseur Ruud Hendrickx demonstreert

"Vorm van respect dat je iemands naam juist uitspreekt"

"Ik ga altijd op zoek naar een filmpje waarin de "eigenaar" van de naam, zijn naam zelf uitspreekt", zegt Ruud Hendrickx. "Ik heb er eentje gevonden en hij zegt: “LI-OR RE-FA-È-LOF. Dus hij spreekt het zelf heel gehakt uit, bijna in losse lettergrepen."

De Antwerpspeler is afkomstig uit Israël en daar spreken ze Hebreeuws. "Ik ben eens gaan kijken of ik het Hebreeuwse geschrift kon ontcijferen, maar dat is mij niet gelukt", lacht de taaladviseur van de VRT. "Daarom ben ik gaan luisteren op verschillende websites."

"Over Li-or, en ze zeggen dat dus echt heel kort -tak, tak-, daar is zeker geen twijfel over. De eerste klank in zijn familienaam spreekt hij echt uit als re, met een doffe e zoals wij. Maar of het echt een Hebreeuwse naam is da’s ook weer de vraag. Want met zo’n achtervoegsel als –ov, zit je natuurlijk in de Slavische talen."

Je kan dus discussiëren over hoe je zo’n naam uitspreekt, maar voor Ruud Hendrickx is de uitspraak van de drager van de naam de enige correcte. "Het is een vorm van respect dat je probeert de naam uit te spreken zoals hij of zij dat doet."