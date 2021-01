Philippe Gilbert: "Train uitsluitend met Sanremo in hoofd, Roubaix is niet zeker"

Gilbert: "Lang geleden dat ik nog snel gereden heb"

In de openingsrit van de Tour van vorig jaar sloeg het noodlot weer toe voor Philippe Gilbert. Hij brak zijn knieschijf bij een val en miste alle klassiekers in het najaar.

"Mijn blessure in de voorbije Tour was veel complexer dan bij mijn vorige val in de Tour van 2018. Ik heb veel problemen gehad met mijn knie en mijn been in het algemeen, want uiteindelijk had ik heel wat spieren verloren in beide benen."

Van de pijn is Gilbert nu bijna zo goed als verlost. Maar de conditie is nog een ander paar mouwen. "Toen ik weer begon te trainen, was dat vanaf 0 beginnen. Het was lang geleden dat ik dat meegemaakt heb."

"Tijdens mijn 1e trainingsweek had ik het niveau van iemand die net begonnen was met koersen. Het is moeilijk om te weten waar ik nu sta. Ik kom van ver en heb vaak alleen getraind."

"Ik heb nog 2 à 3 weken om me klaar te stomen voor het seizoen. De komende weken kan ik nog volume en snelheid toevoegen aan mijn trainingen. Sinds mijn opgave in de BinckBank Tour heb ik niet meer snel gereden op een fiets."