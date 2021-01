Beste Belgische teamresultaat in biatlon: Lotte Lie en Florent Claude worden 12e

In de "Single Mixed Relay" nemen één vrouw en één man per land deel. Ze moet elk 4 schietbeurten afwerken (2 liggend en 2 staand) en leggen samen in totaal 13,5 kilometer af in het langlaufen. Het is (nog) geen olympische discipline.

In Oberhof deden de Belgen het uitstekend: Lotte Lie en Florent Claude telden wel 4 schietfouten, maar moesten geen strafronde afleggen. Bij de estafette krijg je per schietbeurt 3 extra kogels om de 5 schijven te raken.

Met een knappe eindsprint kwam Claude als 12e over de finish in Oberhof, daarmee doen Lie en Claude net beter dan de 13e plaats van de Belgische mannen in de aflossing eind december 2018 in Hochfilzen.