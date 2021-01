"Gebrek aan killer kan verschil maken tussen PO I en II voor Anderlecht"

Peter Vandenbempt over...

Antwerp was onherkenbaar slap

Ik vind dat een stuitend gebrek aan professionalisme, aan respect voor de club die je betaalt in deze zeer moeilijke coronatijden en geen respect voor je ploegmaats, die dat wel hebben gedaan. Misschien daarom dat er zo weinig zin in leken te hebben in Mechelen.

Het was natuurlijk zeer kwalijk dat Antwerp een reeks spelers moest missen, omdat ze tegen de regels van de club in toch naar het buitenland zijn geweest en dus in quarantaine moesten, zoals Mbokani, Ampomah, Mbenza en Hongla. Benavente was er wel bij, maar die had dan weer niet getraind.

Het was een onherkenbare slap elftal, geen spirit of drive, geen agressiviteit - wat onder Bölöni en Leko toch het handelsmerk was geworden. Ook voetballend was het slap en zelfs een beetje vreemd dat ze ondanks de afwezigheid van Mbokani toch maar lange ballen bleven sturen op die kleine gelegenheidsspits Miyoshi. Dat was niet bepaald de beste optie, denk ik.

Scoringsprobleem kan heel seizoen aanslepen bij Anderlecht

Anderlecht leed opnieuw puntenverlies in de slotfase. Je merkt dat Vincent Kompany het er langs de lijn elke keer moeilijker en moeilijker mee heeft. Zijn frustratie groeit elke keer, nu al 7 keer in de laatste 10 minuten. Dat heeft 12 punten gekost.

Af en toe was het ook wel terecht, maar met de helft van de punten erbij stond Anderlecht nu, met hetzelfde geleverde spel, gewoon comfortabel tweede in het spoor van Club Brugge.

Anderlecht haalde in Leuven echt wel een goed niveau. Zeker na de rust was het duidelijk baas. Het had meer dan genoeg mogelijkheden, maar er zit geen echte killer in de selectie. Iedereen kijkt naar Nmecha en die doet het uitstekend, ook gisteren was hij echt wel goed. Maar ja, een dodelijk efficiënte killer genre Onuachu of Dost nu bij Club Brugge is hij eigenlijk ook niet.

Paars-wit worstelt al het hele seizoen met het probleem dat het zijn overwicht niet kan omzetten in een paar doelpunten en dus met een comfortabele voorsprong het slot van de wedstrijd kan ingaan. Dat zou wel eens een heel seizoen kunnen aanslepen. Want wie van de huidige selectie gaat ineens een torinstinct ontwikkelen? En net zoals Club een scorende spits als Dost halen, kan het ook niet, want het geld is op. Het is dus best mogelijk dat dat finaal het verschil zal maken tussen Play-off I of II voor Anderlecht.