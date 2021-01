Nummer 2 Toon Aerts: "Jammer dat ik niet sneller in Wouts wiel zat"

Toon Aerts mag zich de op een na beste Belgische crosser noemen. De nummer 2 is tevreden met zijn kampioenschap. Nummer 3 Michael Vanthourenhout had het liever anders gezien. Lees en bekijk hier de reacties van de best of the rest in Meulebeke.

Toon Aerts heeft voor het 3e jaar op een rij het podium gehaald. Na zijn Belgische titel in Kruibeke en de 3e plaats vorig jaar in Antwerpen is het nu zilver geworden in Meulebeke. "Ik denk dat ik een vrij goeie koers gereden heb", reageert de Belgische vicekampioen. "Ik volg snel op 20 seconden van Wout en ik finish met hetzelfde verschil." "Dat betekent dat ik tevreden mag zijn over mijn koers, al heb ik in het begin wat laten hangen. Toen Wout doortrok, had ik in zijn wiel moeten hangen." "Dat is een werkpunt", weet Aerts. "De laatste weken start ik niet zo sterk."

Vanthourenhout (3e): "BK was snel voorbij voor mij"

Ook Michael Vanthourenhout was niet tevreden over zijn opening. "Na twee minuten was de cross al voorbij voor mij", doet hij zijn verhaal. "Ik heb nog geprobeerd om alles te geven en voor het podium te gaan, maar de 3e plaats was het hoogst haalbare." Vanthourenhout zat vast in een veldritfile. "Ik weet niet echt wat er gebeurde. Ik denk dat Wout als eerste moest afstappen en dan volgde er een kettingreactie." "Mijn fiets en die van Eli haakten in elkaar en ik kon pas opnieuw vertrekken rond de 15e of 20e positie. Dan weet je dat het heel moeilijk wordt en dat ze vooraan ook niet wachten."

VIDEO: Vanthourenhout moet Aerts laten gaan

"Alleszins met goed gevoel naar WK"

"Op zich had ik wel een goede dag", gaat Michael Vanthourenhout voort, "alleen spijtig dat dat foutje er anders over besliste. Anders had ik een mooie finale kunnen rijden." "Ik heb meteen gekozen om zo snel mogelijk op te schuiven, misschien net iets te snel, maar in mijn hoofd wou ik nog gaan voor die titel."

"Ik trek alleszins met een goed gevoel naar het WK in Oostende. Het parcours ligt me iets minder, maar met een goede conditie moet ik wel iets uit het vuur kunnen slepen."

Sweeck (4e): "Met open mond Wout proberen te volgen"