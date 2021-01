Walter Roelants (60) ziet af in Dakar: "Doodmoe, maar To Walk Again is mijn motivatie"

De Dakar-rally kruipt in de kleren bij Walter Roelants, de 60-jarige Belgische motorrijder. De zware rit van donderdag heeft zijn sporen nagelaten. "Ik ben doodmoe. In de zandduinen heb ik echt afgezien", vertelt Roelants.

Roelants kroop donderdag om 5u op zijn motor voor een lange verbindingsrit en 456 kilometer tegen de tijd. Om 20.30u was hij eindelijk in het bivak. "Ik ben zeker 25 keer gevallen in de duinen."

"Vallen, opstaan, graven, badend in het zweet stond ik zand te scheppen. Ik heb meer dan een uur gedaan over een stuk van 5 kilometer." De ingekorte etappe van vrijdag komt niet ongelegen.

Roelants heeft een duidelijk doel voor ogen in de Dakar: To Walk Again, de stichting van Marc Herremans, in de kijker zetten. "To Walk Again is mijn grote motivatie. Als het moeilijk gaat, bijt ik door. Alles voor To Walk Again."