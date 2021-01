"Monsieur Dakar" Stéphane Peterhansel wint voor 14e (!) keer Dakarrally

11:41 11 uur 41. De Argentijn Kevin Benavides triomfeert bij de motoren.

11:39 11 uur 39. Winnaar Stéphane Peterhansel op het dak van zijn Mini.

11:35 11 uur 35. Stéphane Peterhansel heeft de organisator nodig om zijn zeges op te lijsten.

10:51 10 uur 51. Daar is nummer 14 voor "Monsieur Dakar". Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Buggy) heeft de Dakar bij de auto's gewonnen, 30 jaar na zijn eerste eindzege in 1991 bij de motoren. Voor de Fransman is het zijn 14e eindzege, zijn 8e bij de auto's. In de jaren 90 won Peterhansel ook al 6 keer de Dakar op een motor. Bovendien is Peterhansel de eerste rijder die erin slaagt om de Dakar op drie verschillende continenten te winnen: Afrika, Zuid-Amerika en Azië. De slotetappe werd gewonnen door Carlos Sainz. De Spanjaard was 2'13" sneller dan Nasser Al-Attiyah, op korte afstand gevolgd door Stéphane Peterhansel. Voor X-Raid en MINI is het de tweede opeenvolgende zege in de Dakar. Vorig jaar won Carlos Sainz, die dit jaar tevreden moest zijn met de derde plaats. Al-Attiyah nestelde zich met zijn Toyota tussen de twee Mini's. . Daar is nummer 14 voor "Monsieur Dakar" Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Buggy) heeft de Dakar bij de auto's gewonnen, 30 jaar na zijn eerste eindzege in 1991 bij de motoren.



08:51 08 uur 51. Franse amateur overleden. De organisatie van de Dakar-rally moet vandaag het overlijden van de Fransman Pierre Cherpin melden. De 52-jarige zakenman liep vorig weekend een schedelbreuk op in de 10e etappe. Tijdens het transport van Saudi-Arabië naar Frankrijk is hij overleden. "Na een val heeft een helikopter de motorrijder van het parcours geplukt", meldt de organisatie. "Cherpin is meteen geopereerd in het ziekenhuis en werd er in een kunstmatig coma gehouden. De voorbije dagen was zijn toestand stabiel." Cherpin was geen debutant. Hij nam voor de 4e keer deel aan de Dakar-rally. Naast motorrijden hield hij ook van zeilen. . Franse amateur overleden De organisatie van de Dakar-rally moet vandaag het overlijden van de Fransman Pierre Cherpin melden. De 52-jarige zakenman liep vorig weekend een schedelbreuk op in de 10e etappe. Tijdens het transport van Saudi-Arabië naar Frankrijk is hij overleden.

08:44 08 uur 44.

08:42 08 uur 42. Argentijnse eindwinnaar bij motoren. Kevin Benavides (Honda) heeft zich verzekerd van de eindwinst bij de motorrijders in de 43e Dakar. De 32-jarige Argentijn won voor de Amerikaanse titelverdediger Ricky Brabec (Honda) na afloop van de 12e en laatste etappe over 447 km tussen Yanbu en Jeddah in Saudi-Arabië, waarvan 200 km tegen de klok. De zege in de slotrit ging naar Brabec, die finishte met een bonus van 2'17" op Benavides. Sam Sunderland, winnaar van de Dakar in 2017, verscheen als nummer 3 op het eindpodium in Jeddah. . Argentijnse eindwinnaar bij motoren Kevin Benavides (Honda) heeft zich verzekerd van de eindwinst bij de motorrijders in de 43e Dakar. De 32-jarige Argentijn won voor de Amerikaanse titelverdediger Ricky Brabec (Honda) na afloop van de 12e en laatste etappe over 447 km tussen Yanbu en Jeddah in Saudi-Arabië, waarvan 200 km tegen de klok.

08:40 08 uur 40. Ricky Brabec (l) en Kevin Benavides (r).

08:34 Wat een pech voor de Fransman Adrien Van Beveren. Hij moet de strijd staken in de allerlaatste etappe. 08 uur 34. Wat een pech voor de Fransman Adrien Van Beveren. Hij moet de strijd staken in de allerlaatste etappe.