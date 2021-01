Rally van Ieper krijgt ook in 2021 een plaatsje op de WK-kalender

De Rally van Ieper, ofwel de Ypres Rally voor het internationale publiek, werd vorig jaar aan de kalender toegevoegd maar viel vanwege de heersende gezondheidscrisis in het water.

Aanvankelijk was Ieper voor 2021 genomineerd als reservewedstrijd, maar vrijdag kreeg de organisator toch groen licht. De voorbije dagen werden er met de WRC intense gesprekken gevoerd die geleid hebben tot dit akkoord. Als de rally daadwerkelijk wordt gereden, is het de eerste WK-rally ooit in ons land.

"Na de annulering van de rally eind oktober, zijn we nauw in contact gebleven met de FIA en de WRC om te benadrukken dat ons evenement klaar was om zijn plaats op de kalender in te nemen", vertelt Alain Penasse, voorzitter van Club Superstage.

"Onze medewerkers hadden bewezen dat ze snel konden schakelen en op korte termijn een WRC-manche konden organiseren. We zullen midden augustus het FIA Wereldkampioenschap Rally dan toch voor de eerste keer mogen verwelkomen in Ieper."

"In grote lijnen zullen we het format van vorig jaar opnieuw gebruiken. Dat viel duidelijk in de smaak bij de deelnemers, want de inschrijvingslijst voor de editie 2020 oogde met 140 ingeschreven teams indrukwekkend."

"In augustus nemen we het slot van de Britse manche over. We moesten ook rekening houden met de beschikbaarheid van de Markt in Ieper en de mogelijkheden op het Circuit van Spa-Francorchamps, waar eind augustus de GP Formule 1 gereden wordt. Vandaar dat midden augustus ideaal lijkt", besluit Alain Penasse