Ajax trekt geldbeurs open en plukt Sebastien Haller weg bij West Ham

Ajax was op zoek naar aanvallende versterking en kwam dus uit bij Sebastien Haller. De Ivoriaan kent de Nederlandse competitie, hij scoorde tussen 2014 en 2017 51 keer voor Utrecht en wordt herenigd met zijn toenmalige coach Erik ten Hag.

"Ajax is een club waar ik Champions League kan spelen en elk seizoen voor de titel kan gaan", zegt Haller. "Het is mijn droom om te spelen en te scoren op zondag."

Haller tekent een contract van 4,5 jaar in Amsterdam en is de duurste aankoop in de geschiedenis van de Eredivisie. Hij traint wellicht vrijdagochtend al mee met zijn nieuwe ploeg.

Als Ajax de spits voor 12u inschrijft bij de KNVB, is hij speelgerechtigd voor de topper van zondag tegen PSV. "Ik hoop erbij te zijn tegen PSV, en dan scoren en winnen. Dat zou de perfecte start zijn voor mijn avontuur bij Ajax."