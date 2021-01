Lotte Kopecky (25) heeft de Lotto-Soudal Ladies ingewisseld voor Liv Racing, de opvolger van het CCC-vrouwenteam. De oranje shirts hebben een facelift gekregen. Kopecky is een van de kopvrouwen van het team. Zondag staat ze op de startlijst van het BK veldrijden. Vorig weekend reed ze nog mee in een "anoniem" zwart shirt in de Wereldbeker van Hulst.